Suriye uyruklu A.B'nin kullandığı 34 GE 0213 plakalı kamyonet, Abant Çeşmesi mevkiinde yol kenarında kara saplandı.

Sürücü ile araçta bulunan A.G, A.A. ve A.A. kamyoneti saplandığı yerden çıkaramayınca durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından aracı bulunduğu yerden çıkararak, mahsur kalanları kurtardı.

Kaynak: AA