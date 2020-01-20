Türkiye
Kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi şarampole devrildi20 Ocak 2020 Pazartesi 04:00 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:00
Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yolu açmak için giden iş makinesi şarampole devrildi, kazada sürücü yaralandı.
Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyü mevkiinde, Şükrü Dayanan yönetimindeki iş makinesi, kar yağışı nedeniyle kapanan yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi.
Kazada operatör sürücüsü Dayanan yaralandı.
Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: Siirt Kar yağışı iş makinesi