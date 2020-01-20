Türkiye
Sivas'ta futbolcuları taşıyan otobüs yoldan çıktı: 7 yaralı20 Ocak 2020 Pazartesi 02:48 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 02:58
Sivassporun alt yapı futbolcularını taşıyan otobüs yoldan çıktı, araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada, 7 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Kafile maçtan dönüyordu
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kafilenin Hatay'daki maçın ardından Sivas'a dönmek için yola çıktığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA, İHA