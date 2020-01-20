Türkiye
Düzce'de çıkan yangında ahşap ev kül oldu20 Ocak 2020 Pazartesi 04:31 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 03:14
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında 6 kişi son anda kurtarıldı, ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
İlçeye bağlı Ahmetçiler Mahallesi'nde Coşkun ve Cem Akın kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Evdeki 6 kişinin son anda kurtulduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA