İlçeye bağlı Ahmetçiler Mahallesi'nde Coşkun ve Cem Akın kardeşlere ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen Yığılca Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Evdeki 6 kişinin son anda kurtulduğu yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA