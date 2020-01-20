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Kocaeli'de alışveriş merkezinde yangın20 Ocak 2020 Pazartesi 04:29 - Son Güncelleme 20 Ocak 2020 Pazartesi 04:46
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin (AVM) çatısında çıkan yangını söndürmek için ekipler müdahalesini sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
İstasyon Caddesi'ndeki AVM'nin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: yangın Kocaeli alışveriş merkezi