Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye MotoFest etkinliğine 260 binden fazla katılım oldu
Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) final ayağı kapsamında düzenlenen Türkiye MotoFest etkinliğinde sanatçıların verdiği 10 konseri 260 binden fazla kişinin izlediği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da 3-4 Eylül'de düzenlenen MXGP kapsamında Türkiye MotoFest etkinliğinde sanatçılar Gökçe, Yüksek Sadakat, Sagopa Kajmer, Manuş Baba, Ebru Yaşar, Mary Jane, Koray Avcı, Kolpa, Erol Evgin ve Ajda Pekkan konser verdi.
Organizasyonda 5 günde yapılan 10 büyük konseri 260 binden fazla kişinin izlediği belirtildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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