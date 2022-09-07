Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 16:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Önündeki kamyonu geçmeye çalışırken bariyerlerin üzerinde asılı kaldı
[Fotograf: AA]
Antalya’nın Serik ilçesinde önündeki kamyonu geçmeye çalışırken yoldan çıkan otomobil, demir bariyerler üzerinde asılı kaldı.
Serik ilçesinde, bir otomobil, Aspendos Kavşağı'nda, önündeki kamyonu geçmeye çalıştığı sırada yol kenarındaki demir bariyerlerin üzerine çıktı.
Bariyerde asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla indirildi.
Etiketler: Trafik Kazası Antalya
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