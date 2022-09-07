Milli Savunma Bakanlığı, Mersin Valiliği'nin talebi üzerine Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek gönderdi.

Kara Kuvvetleri'ne ait 3 adet S-70 (Sikorsky), 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 (Chinook) tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Mersin Valiliğinin talebi üzerine; Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Kara Kuvvetlerimizden görevlendirilen 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 tipi helikopter yangına havadan müdahale ediyor.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2022

Komandolar bölgede

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına destek veren Mehmetçik de yangını kontrol altına alabilmek için seferber oldu.

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle komandolar, köylüleri ve hayvanlarını tahliye etti.

Mersin Valisi Hamza: Can kaybı yok, vatandaşlar tahliye edildi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bölgedeki son durama ilişkin TRT Haber'e açıklamada bulundu.

Pehlivan, 18 helikopter, 81 arazöz, 524 personel ve 6 uçak ile yangına müdahalenin sürdüğünü söyledi.

110 haneden 450 vatandaşın tahliye edildiğini söyleyen Vali Pehlivan, metruk bir binanın yandığını belirtti.

Pehlivan, yangında can kaybının yaşanmadığını ifade etti.









