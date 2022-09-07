Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, DHA, AA
Manisa'da iki ayrı noktada orman yangını
Manisa'nın Soma ilçesinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangınlardan biri kontrol altına alındı, diğerini söndürme çalışmaları sürüyor.
Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangınına 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 su tankeri ve 10 dozer desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.
Ekipler, alevleri yakındaki yerleşimlere ulaşmadan kontrol altına almaya çalışıyor.
Adil mahallesindeki yangın kontrol altında
Soma'ya bağlı Adil Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Hecez ve Beyce Mahallelerinde bazı evler tedbir amacıyla tahliye ediliyor.
Etiketler: Manisa Orman Yangını
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