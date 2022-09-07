Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangınına 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 su tankeri ve 10 dozer desteğinde çok sayıda ekiple müdahale ediliyor.

Ekipler, alevleri yakındaki yerleşimlere ulaşmadan kontrol altına almaya çalışıyor.

Adil mahallesindeki yangın kontrol altında

Soma'ya bağlı Adil Mahallesi yakınlarında öğle saatlerinde çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hecez ve Beyce Mahallelerinde bazı evler tedbir amacıyla tahliye ediliyor.