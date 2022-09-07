Son zamanlarda aşırı sıcaklar nedeniyle bölgede baraj, akarsu ve su kaynaklarının bazıları kurudu, bazılarının da su seviyesi düştü.

Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da da su kaynaklarının azalması, yaz boyunca hayvanlarını yaylalarda otlatan göçerlerin dönüş yolculuğu sırasında sıkıntı yaşamasına neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Günlerce süren yolculuk sırasında kuruyan kaynaklar nedeniyle hayvanlarına su bulmakta zorluk çeken göçerler, çareyi belediye ekiplerinden yardım istemekte buldu.

Başkale ile Gürpınar ilçesi sınırlarındaki yaylada 3 aydan bu yana yaklaşık 1000 koyununu otlatan Nurettin Koç, havaların soğumaya başlamasıyla Siirt'e dönmeye karar verdi. Bir hafta süren yolculuk sırasında daha önce hayvanlarına su verdiği bölgelerdeki kaynakların kuruduğunu gören Koç, susuzluktan bitkin düşen hayvanları için Gürpınar Belediyesinden yardım istedi.

"Kaynaklar her yıl daha erken kuruyor"

Bunun üzerine tankerlerle koyunların bekletildiği Kuşdağı Bölgesi'ne giden ekipler, hayvan içme suyu tesisi olarak bilinen sıvatları doldurarak koyunların susuzluktan telef olmasının önüne geçti.

Koç, beraberindeki 3 çobanla yaklaşık iki aylık zorlu bir yolculuk yapacağını belirtti.

Belediye ekipleri sayesinde koyunlarının telef olmaktan kurtulduğunu ifade eden Koç, "Yolumuzun üzerindeki baraj ve akarsular her yıl biraz daha erken kuruyor. Bir haftadır yoldayız. Normalde bulunduğumuz bu nokta baraj. Biz de su vardır umuduyla koyunlarımızı buraya kadar getirdik ancak barajın kuruduğunu gördük. Susuzluktan dolayı hayvanların adım atacak takati bile kalmadı. Biz de durumu Gürpınar Belediyesine bildirdik. Sağ olsunlar hemen tankerle buraya su getirdiler. Allah razı olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Son 2 yılda daha fazla yaşanıyor"

Belediye personeli Bayram Kulaz ise vatandaşların bu tür sıkıntılarına kayıtsız kalmadıklarını belirtti.

Kulaz, "İlçemiz göçerlerin güzergahı üzerinde yer alıyor. Buradan geçen göçerler, kuruyan baraj ve akarsular nedeniyle koyunlarına su içiremiyorlar. Kuraklık nedeniyle 2 yıldır bu durum daha fazla yaşanıyor. Gürpınar Belediyesi olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacına koşmakla görevliyiz. Elimizden geldiğince sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Bugün de koyunları susuzluktan bitkin düşen ve bizden yardım isteyen vatandaşımıza tankerle su ulaştırdık" diye konuştu.