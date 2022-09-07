Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 09:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da minibüsün çarptığı kamyonet takla attı
Ümraniye'de servis aracının çarptığı kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kaza anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Esenşehir Mahallesi’nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Methiye Sokak ve Muhterem Sokak’ın kesiştiği kavşağa hızla giren kamyonet ile servis minibüsü çarpıştı.
Kazanın etkisiyle kamyonet takla atarak park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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