Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 08:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, D-100 karayolunun Kepirtepe mevkiinde Hamdi Arslan (19) idaresindeki 39 NC 350 plakalı otomobil, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen 34 BGK 950 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada yaralanan Arslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan, hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: Kırklareli Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:11
- 08:57
- 08:53
- 08:34
- 08:42
Sıradaki Haber
İzmir'de bacanaklar arasında tartışma çıktı, 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz