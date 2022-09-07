Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
İstanbul Sultangazi'de düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında örgüt adına çalışma yapan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekiplerin, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan bir derginin bürosuna hava destekli düzenlediği operasyonda şüpheliler 44 yaşındaki F.B., 41 yaşındaki O.K. ve Y.V. yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul DHKPC/C Terör Örgütü
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