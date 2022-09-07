Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisince kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden düşen kişi, itfaiye ve deniz polisi ekiplerince kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesinde, Karaalioğlu Parkı'nda falezlerden denizi izleyen 30 yaşındaki Yasin Kayhan, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisi ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kayalıklara inen ekipler, sedyeye bağladıkları yaralıyı deniz botuna aldı.
Antalya Kaleiçi Yat Limanı'na ulaştırılan yaralı, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Etiketler: Antalya
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