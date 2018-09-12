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Türkiye genelinde 101 bin personelle dev güven uygulaması

101 bin personel tarafından 2018/2019 eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce ülke genelinde dev “Türkiye Güven Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

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Türkiye genelinde 101 bin personelle dev güven uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 101 bin personel tarafından, eş zamanlı olarak ülke genelinde denetim yapıldı.

“Türkiye Güven Huzur” uygulaması, gündüz saatlerinde okul, üniversite çevrelerinde, gece saatlerinde ise umuma açık yerlerde yapıldı.

“Türkiye Güven Huzur (2018-5)” uygulaması, 14 bin 571 kara aracı, 99 deniz aracı, 5 hava aracı olmak üzere toplamda 14 bin 675 ekip, 292 dedektör köpeğinin katılımı ile, 107 liman ve 11 bin 304 uygulama noktasında yapıldı. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye Güven Huzur uygulaması
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