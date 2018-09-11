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İstanbul'da 39 ilçede ''Türkiye Güven Huzur-5'' uygulaması

Türkiye genelinde gerçekleştirilen ''Türkiye Güven Huzur-5'' asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul'da çok sayıda noktada denetimler yapılıyor.

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İstanbulda 39 ilçede Türkiye Güven Huzur-5 uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürülüğü personeli ile İlçe Emniyet Müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri katılıyor.

Uygulamayla özellikle eğitim yılının başlaması öncesinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi, aranan kişilerin yakalanması, varsa ve suç delillerinin ele geçirilmesi amaçlanıyor.

Polisler havadan ve denizden destek veriyor

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Güven Huzur-5, asayiş uygulaması
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