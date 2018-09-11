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Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

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Türkiyeden Afganistandaki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Nangarhar vilayetinde düzenlenen gösteri sırasında meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: terör, saldırı, kınama, Afganistan
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