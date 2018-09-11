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Çanakkale'de 116 göçmen yakalandı

Çanakkale Ayvacık'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 116 göçmen yakalandı.

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Çanakkalede 116 göçmen yakalandı

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan sahil güvenlik unsurları, Çanakkale'de Kadırga Burnu ve Sivrice Burnu mevkilerinden iki grubun denize açıldığını tespit etti.

Ekiplerin bölgeye düzenledikleri operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 116 göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giyecek ve yiyecek verildi.

Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 

Kaynak: AA

Etiketler: çanakkale, ayvacık
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