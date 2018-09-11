Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir eve düzenlediği operasyonda, terör örgütüyle bağlantıları olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA