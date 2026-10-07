Hakem atamalarını Anthony Taylor gerçekleştirecek

TFF Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'deki hakem atama süreçleriyle ilgili açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

MHK'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."

Anthony Taylor'ın kariyeri

Taylor, 4 Ağustos 2026 tarihinden bu yana TFF'de MHK Elit Hakem Direktörü olarak görev yapıyordu.

İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Taylor, 2013 yılından itibaren FIFA kokartı taşıdı.

Premier Lig'in deneyimli hakemlerinden biri olan Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda görev aldı.

Anthony Taylor, uluslararası kariyerinde 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali, 2021 UEFA Uluslar Ligi Finali ve 2020 UEFA Süper Kupa Finali'nde düdük çaldı.

İngiltere'de ise 2015 EFL Cup Finali, 2015 FA Community Shield, 2017 ve 2020 FA Cup finalleri ile 2018 Championship play-off finalini yönetti.

Taylor, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 47 yaşında emekli oldu. Tecrübeli hakem son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki İspanya - Portekiz maçında düdük çalmıştı.