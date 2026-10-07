'Mekke Anlaşması'nın protesto edildiğine dair görüntülere yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili olmadığını duyurdu.

DMM açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan’da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur"