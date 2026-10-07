Yeni TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt oldu

Sağlık sorunları nedeniyle dün Meclis Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bozdağ'ın yerine Beyazıt'ın seçilmesinin ardından Meclis'te devir teslim töreni düzenlendi.

Bazı AK Parti milletvekillerinin de katıldığı devir teslim töreninde konuşan Bozdağ, 28. dönem 5. yasama yılına kadar Meclis Başkanvekilliği görevini sürdürdüğünü belirtti.

Görevinin yaklaşık 3,5 yıldır devam ettiğini kaydeden Bozdağ, "Ancak sağlık sorunlarım nedeniyle görevimden istifaen ayrıldım. Gerekli istişareler yapıldı. Önce sağlık, sağlığımızın daha iyi olması, tedavimizin başarılı geçmesi bakımından önemli olduğunu değerlendirdik. Bu nedenle de görevimizden istifa ettik." dedi.

Bozdağ, görevini Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Beyazıt'a devrettiğini söyleyerek, "Bundan gurur duyuyorum. Yusuf Beyazıt Bey ile halef-selefiz. Daha önce Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini ben yaptım, sonra o yaptı. Şimdi de Meclis Başkanvekilliğinde halef-selef olduk. Ben Yusuf Beyazıt kardeşimin başarılı olacağına, Meclis'in mehabetine yaraşır şekilde Meclis'i yöneteceğine, temiz bir dille, etkin, verimli bir çalışma yürüteceğine yürekten inanıyorum. Hepimiz onun başarılı yönetimine şahit olacağız. Rabb'im yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt ise Bozdağ'ın kendi hayatında rol modeli olduğunu vurgulayarak, "Sağlığı sıhhati inşallah daha iyiye gidecek, daha iyi olmasını bekliyoruz. Sayın Başkanımız, duruşuyla, ifade tarzıyla, bu davaya, siyasete yaptığı katkılarla çok büyük bir timsal vesilesi oldu. 15 Temmuz'da bombanın atılmasına rağmen o kürsüden haykırışı Gazi Meclis'imiz açısından dillere destan oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ ile halef-selef olmanın kendisini üzdüğünü dile getiren Beyazıt, TBMM Başkanvekilliği görevini, Bozdağ'ı örnek alarak sürdürmeye gayret edeceğini belirtti.