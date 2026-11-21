Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, katil İsrail'e ait savaş uçakları, Tel el-Heva Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilere yemek taşıyan bir aşevi aracını hedef aldı.

Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları yaralandı.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Katil İsrail, araçta İslami Cihad mensuplarının olduğunu iddia etti

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgili olarak "terör örgütü mensuplarına gıda maddesi ve lojistik ekipman taşıyan bir aracın hedef alındığı ve İslami Cihad'ın askeri kanadına mensup 3 militanın öldürüldüğü" ileri sürüldü.

Açıklamada, saldırının ardından Gazze'deki bazı çevrelerin "söz konusu kişileri uluslararası bir kuruluşa bağlı yardım görevlileri olarak lanse ettiği ancak bunun asılsız bir iddia olduğu" savunuldu.

WCK, araçla bağlantısının olmadığını açıkladı

Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), saldırıya dair medyaya yansıyan ve kuruma ait evrakın yerlere saçıldığı görülen görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

WCK, söz konusu aracın kendileriyle bağlantısı olmadığını belirtti.

Hamas

Hamas'tan yapılan açıklamada ise katil İsrail'in yemek taşıyan bir aracı hedef alarak 3 kişiyi öldürmesinin, insani yardım çalışmaları ve çalışanlarına yönelik saldırılarının devam ettiğini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, arabulucular ile ateşkesin garantörleri, Gazze'deki ateşkes ihlallerini ele almak, İsrail'i ateşkesi uygulamaya zorlamak ve insani yardım çalışanlarını korumak amacıyla acil toplantıya çağrıldı.