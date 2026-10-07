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Gündem
AA 07.10.2026 16:16

Bakan Çiftçi, "sınır aşan suçlarla mücadele" gündemiyle Yunanistan'ı ziyaret edecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "sınır aşan suçlar, terör örgütleri ve yeni nesil suç örgütleriyle mücadelede işbirliğini güçlendirmek" amacıyla yarın Yunanistan'a resmi çalışma ziyaretinde bulunacak.

Bakan Çiftçi, "sınır aşan suçlarla mücadele" gündemiyle Yunanistan'ı ziyaret edecek

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Çiftçi, Atina'daki temasları kapsamında Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ve Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrisochoidis ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde, yeni nesil suç örgütleri ve terör örgütleriyle mücadele ile sınır aşan suçların önlenmesine yönelik atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

Temaslarda ayrıca "Sınır Ötesi Kapan" operasyonları kapsamında organize suç örgütü mensuplarının iadesi ve bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların değerlendirilmesi öngörülüyor.

Daha önce Bulgaristan ve Gürcistan'ı ziyaret eden Çiftçi'nin, bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla komşu ülkelerle yürütülen "üçlü mekanizma" toplantıları ile sınır aşan suçlarla mücadelede diplomatik işbirliğinin artırılmasına yönelik temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

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