Parçalı Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.10.2026 17:04

BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis için başsağlığı mesajı

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis için başsağlığı mesajı
[Fotograf: AA]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajında, uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Türkoğlu'nun şehadetini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, "Rabb'im şehidimizin makamını ali, mekanını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER
BBP Mustafa Destici Şehit Polis
Sıradaki Haber
Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistanlı mevkidaşlarıyla görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:12
'Mekke Anlaşması'nın protesto edildiğine dair görüntülere yalanlama
17:09
ALES başvuruları başladı
16:59
Rekabet Kurulu hazır noodle üreticisi hakkında soruşturma başlattı
17:00
Diksiyon ve sunuculukta teoriden uygulamaya eğitim fırsatı
17:00
Radyo yayıncılığı ve podcast eğitimi TRT Akademi'de
17:19
Putin, İran ve ABD arasındaki diplomatik süreçte rol almaya hazır olduklarını söyledi
İsrail'in soykırımında Gazze'deki her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti
İsrail'in soykırımında Gazze'deki her 5 gazeteciden biri saldırılarda hayatını kaybetti
FOTO FOKUS
Almanya'nın "gölge savaş" suçlamasına Kremlin'den yanıt: Suçlamalar asılsız
Almanya'nın "gölge savaş" suçlamasına Kremlin'den yanıt: Suçlamalar asılsız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ