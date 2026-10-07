BBP Genel Başkanı Destici'den şehit polis için başsağlığı mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yayımladığı mesajında, uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Türkoğlu'nun şehadetini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Türkoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve Türk milletine başsağlığı dileyen Destici, "Rabb'im şehidimizin makamını ali, mekanını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Polis Memurumuz Ahmet Türkoğlu’nun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimiz Ahmet Türkoğlu’na Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizin makamını âli, mekânını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. ????????