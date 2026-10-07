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Gündem
AA 07.10.2026 17:35

DMM "Mekke Anlaşması" iddialarını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Pakistan halkının, Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

DMM "Mekke Anlaşması" iddialarını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında, "Pakistan halkının Türkiye'nin de taraf olduğu Mekke Anlaşması'nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü" yönündeki iddiaların, tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir. İncelemeler neticesinde, bahse konu görüntülerin Pakistan'da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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