İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programını kullandıkları tespit edilen bazı kişilerin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı sonrası Bank Asya'ya para yatırdıkları belirlendi.

Savcılığın gözaltı, arama ve el koyma talimatı üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, İzmir merkez olmak üzere Denizli ve Diyarbakır'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi yakaladı.

FETÖ'nün kapatılan dernek ve sendikalarına üye oldukları da belirlenen şüpheliler içinde meslekten ihraç edilen öğretmenlerin de olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA