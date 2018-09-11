Müftülüklerdeki nikah kayıt işlemlerinde yeni dönem

Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) tarafından il ve ilçe müftülüklerinin yürüttüğün nikah kayıt işlemlerinin hatasız, kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için internet uygulaması hazırlandı.

Bu uygulamayla müftüler evlendirme işlemleri için gerekli formları elektronik ortamda hazırlayabilecek. "Evlendirme işlemleri" uygulamasını, il ve ilçe müftüleri ile müftülerin yetkilendirdiği müftülük çalışanı, "Evlendirme Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) Taahhütnamesi" doldurarak onaylattıktan sonra DİBBYS kullanıcı adı ve şifresiyle kullanabilecek.

İl ve ilçe müftülükleri tarafından başvuran çiftlerin belgeleri incelenip, geçerli olması durumunda KPS servisleri kullanılarak sisteme kayıt yapılacak. Nikah kıyıldıktan sonra "Evlenme Bildirim Formu" sistemden çıktı alınarak nüfus müdürlüklerine gönderilecek.

Söz konusu uygulama DİBBYS tarafından geliştirilecek, Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA