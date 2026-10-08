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Bilim Teknoloji
AA 08.10.2026 03:01

Astronotlar Antalya'da öğrencilerle buluştu

77. Uluslararası Uzay Kongresi için Antalya'ya gelen astronotlar, Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Astronotlar Antalya'da öğrencilerle buluştu
[Fotograf: AA]

Aralarında Türkiye'nin üçüncü uzay yolcusu Gökhan Erdem'in de bulunduğu astronotlar, Aksu ilçesindeki liseyi ziyaret etti.

Lisede bulunan atölyeleri inceleyen, İHA AR-GE merkezi ile Boeing 737-40 yolcu uçağı kütüphanesini gezen astronotlar, okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Astronotlar Antalya'da öğrencilerle buluştu

Astronot Gökhan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, burada öğrencilere verilen kıymeti görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Okuldaki hangarlarda öğrencilerin çeşitli alanlarda eğitim alabileceği materyaller olduğunu ifade eden Erdem, "Ülkemizde böyle bir okulu görmek çok güzel. Avrupa'dan buraya stajyer öğrenci alındığını gördüm. Bu tip okullarla havacılık, uzay sektörünü geliştirecek öğrenciler yetişecektir. Böyle okullar bu anlamda çok kıymetli." dedi.

Astronotlar Antalya'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin milli uzay hamlesinde birçok proje olduğunu dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Uzayda çok yol almış ülkeler var ama uzay o ülkelerin kontrolünde değil, olmamalı da. Biz de teknolojilerimizi geliştirerek burada var olmalıyız. Bakanlıklarımız, uzay ajansımız, sanayicilerimiz bu konuda çalışıyor, proje üretiyorlar. Büyümeye devam edeceğimizi ümit ediyorum. Bu kongrenin Antalya'da düzenlenmesi bu anlamda çok önemli. Kongreden çok faydalanmalıyız."

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