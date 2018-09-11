Ankara'da 18 mahallede su kesintisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kızılay-Akay Kavşağı'ndaki yağmur suyu ile içme suyu borularının yenileme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Eylül Çarşamba günü saat 06.00'dan 13 Eylül Perşembe günü saat 12.00'ye kadar Bahçelievler, Emek ve Maltepe mahallelerinin bir kısmı, Nasuh Akar Mahallesi, Yücetepe Mahallesi, Devlet Mahallesi, Namık Kemal Mahallesi, Kültür Mahallesi, Kocatepe Mahallesi, Beştepeler Mahallesi, Meşrutiyet Mahallesi, Şenyuva Mahallesi, Seyran Mahallesi ile Kızılırmak, Kızılay, Tınaztepe, Topraklık ve Mimar Sinan mahallelerinin bir kısmında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA