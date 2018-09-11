TİKA'dan Ürdün'de Filistinli mültecilere eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Ürdün'deki bir Filistin mülteci kampında bulunan kız okulunun yenilenmesi için anlaşma imzaladı.

Başkent Amman'daki Vahdet Kampı bünyesinde yer alan ve dördüncü sınıftan onuncu sınıfa kadar toplam bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü kız okulunun yenilenmesi ve donanımının sağlanmasını hedefleyen anlaşmayı UNRWA adına Ürdün Direktörü Roger Davies ile TİKA adına Amman Program Koordinatörü Esin Acar Ergin imzaladı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün katıldığı imza töreninde, okul parlamentosu üyesi öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve kamp komitesi üyeleri de hazır bulundu.

Törende konuşan Büyükelçi Karagöz, UNRWA'nın, Filistinli mültecilere insani destek sağlayan bir kurum olmanın ötesinde, bölgedeki siyasi istikrarın kilit unsurlarından olduğunu ifade etti.

UNRWA kurucu üyesi ve Danışma Komisyonu Başkanı Türkiye'nin, UNRWA'nın finansal sorunlarını aşması için her türlü çabayı göstereceğini vurgulayan Karagöz, Türkiye'nin eğitim alanında verdiği desteğin, bölgedeki aşırılık ve terörün azaltılmasına katkı sağladığını belirtti.

Türkiye ve TİKA'ya teşekkür

UNRWA ve Filistinli mültecilerin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde yaptıkları cömert katkı için TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür eden UNRWA Ürdün Direktörü Roger Davies de projenin iki kurum arasındaki sürdürülebilir ortaklığı daha da güçlendirecek bir adım olduğunun altını çizdi.

Davies, Türkiye'nin katkısının, "Ürdün'deki Filistinli mültecilerin desteklenmesi ve eğitim haklarının korunmasının önemini teyit eder" nitelikte olduğunu vurguladı.

TİKA Amman Program Koordinatörü Ergin ise kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yatan eğitimin, TİKA'nın öncelikli iş birliği alanlarından biri olduğunu ifade etti.

Özellikle kızların eğitimine ve güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini belirten Ergin, TİKA'nın, tesis inşası, onarımı, ekipman desteği, öğretmenlerin eğitimi ve burslarla, yeni nesillerin en iyi koşullarda eğitim almalarına destek olduğunu aktardı.

Türkiye'nin kalkınma iş birliği alanındaki kararlılığının da altını çizen Ergin, resmi kalkınma yardımlarında dünyadaki donör ülkeler arasında ilk sırada yer aldığını vurguladı.

Ürdün'deki 10 UNRWA Filistin mülteci kampından biri olan Vahdet Kampı'nda 57 bin kayıtlı mülteci bulunuyor.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin yardımları durdurma kararı nedeniyle ciddi finansman krizi yaşıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

ABD yönetimi 2018 başında UNRWA'ya sağladığı desteğin büyük bölümünü askıya almıştı. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulu tarafından 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

Kaynak: AA