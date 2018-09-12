  • 12 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.434
    EURO 7.467
  • BIST 92389.11
    ALTIN 248.08
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İzmir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İzmir Bayraklı'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri bebek 7 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmirde zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

İzmir'de Murat S. (39) idaresindeki otomobil, Adalet Mahallesi Manas Bulvarı'nda Smyrna Meydanı yakınında kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Olcay Güler'in (28) kullandığı araca ve Adem Küçükyılmaz (42) yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücülerden Murat S, aynı araçta bulunan Elif Ademoğulları (26) ve Hüseyin Ceylan, Olcay Güler, Onur (31) ve Halise Çiftçi (33) ile 1 yaşındaki oğulları Mehmet Umut Çiftçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

AKS ekiplerince otomobillerden çıkarılan yaralılar sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: izmir, trafik, trafik Kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER