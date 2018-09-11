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Ankara’da korkutan yangın

Ankara’da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

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Ankara Yakacık Mahallesi’nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısında akşam saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, dakikalar içinde tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen alevleri gören mahalleli, hemen itfaiyeye ihbarda bulundu.

Kısa süre içinde yangın yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almak için zamana karşı yarıştı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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