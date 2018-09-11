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Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Isparta merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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Isparta merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Isparta merkezli 10 ilde örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si teğmen, 3'ü astsubay, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şubesi ekipleri Isparta merkezli Ankara, Burdur, Eskişehir, Bitlis, Şanlıurfa, Kastamonu, İzmir, Ağrı ve Bursa'da FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon düzenlemiş, ardışık arama yaptıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: ısparta, fetö, FETÖ operasyonu
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