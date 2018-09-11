Odun taşıyan yaşlı kadına jandarma yardım etti

Paşalı köyü grup yolunda devriyeye çıkan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ana yol güzergahında Kavakören köyü mevkisinde 80 yaşındaki Habibe Dikbaş'ı rampa yukarı sırtında odun taşırken gördü.

Dikbaş'ın yanında aracı durduran ekipler, yaşlı kadının sırtındaki odunları alarak araca yükledi.

Yaşlı kadın, daha sonra jandarma ekiplerince odunlarıyla evinin kapısına kadar götürüldü.

Jandarmanın duyarlı davranışı karşısında ekiplere teşekkür eden Dikbaş, "Beni evime kadar getirdiniz, Allah sizlerden razı olsun, devletimiz var olsun." diyerek duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ekipler, yaşlı kadını evine bıraktıktan sonra devriye faaliyetini sürdürdü.

Kaynak: AA