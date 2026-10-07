Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 167,95 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.