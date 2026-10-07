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Türkiye
TRT Haber 07.10.2026 03:00

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 02.43'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 167,95 kilometre mesafedeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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AFAD Deprem Ege Denizi Muğla
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