Türk Kızılayı’na “Hayırseverlik Mirası Ödülü”

Merkezi Chicago’da bulunan Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi bu yıl Kızılay’ı “Hayırseverlik Mirası Ödülü’ne layık gördü. Londra’da yapılan törende ödülü Kızılay Genel Başkanı Doktor Kerem Kınık aldı.

Kınık, “Sahada bulunan aktörler olarak her zaman Türkiye’nin insancıl politikalarını dünyaya anlatmaya ve sivil insanların korunmasını dünyayı harekete geçirmeye çalışıyoruz.” dedi.

Kınık başta Suriye’yi olmak üzere Kızılay’ın adımlarını hatırlattı. Kınık, “Ölüm korkusuyla kaçmış olan mülteciye de ev sahipliği yapıyor. Baktığımızda aslında memleketimiz bütün bu iyiliklerin hep zirvesinde bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber