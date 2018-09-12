İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nün ismi değişti

Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 8 Haziran 2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki "İl Mahalli İdareler Müdürlüğü" ibaresi "İdare ve Denetim Müdürlüğü" olarak düzenlendi.

Aynı yönetmeliğin 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "İlçe Mahalli İdareler Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde" ibaresinde ise "İdare ve Denetim Şefliği: Nüfusu elli bin ve üzeri olan ilçelerde" şeklinde değişikliğe gidildi.

Yönetmeliğin 17'nci maddesinin "İl Mahalli İdareler Müdürlüğünün görevleri" olan başlığı "İdare ve Denetim Müdürlüğünün görevleri" olarak düzenlendi. 17'nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendindeki "Geçici ve gönüllü köy korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak" ibaresi "Güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak" olarak değiştirildi.

Ayrıca, 25'inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde geçen "İl mahalli idareler" ibaresinin "İdare ve denetim", "İlçe mahalli idareler şefliği" ibaresinin "İdare ve denetim şefliği" şeklinde değiştirilmesi de söz konusu yönetmelikte yer aldı.

Kaynak: AA