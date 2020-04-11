Türkiye, yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadelesinde yeni tedbirler almayı sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar 31 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu kararın ardından vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market ve fırınlara akın etti. Çok sayıda kişi kuyruklara girerek ekmek, su ve gıda ürünlerini almak için evlerinden çıktı.

"Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, sokağa çıkma yasağı sürecinde fırınların çalışacağını belirterek, "Ekmek vatandaşların kapılarına kadar götürülüp verilecek, satış yapılacak. Araçlar mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirecek.Vatandaşlarımızın ekmek aramaması için fırıncılarımız mümkün olduğu kadar fazla ekmek yapmaları konusunda bilgilendirilmiştir. Çünkü ilk gün önemli. İlk gün insanlarımızın ekmek arayıp tedirgin olmaması gerekiyor." dedi.

Balcı, vatandaşların ekmek konusunda tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun bulunmadığını söyledi.