Türkiye'deki 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ardından açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar belli oldu.

İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma yasağı genelgesinin ardından 2 gün süreyle yasak kapsamında açık işletmeler bildirildi.

Bu kapsamda fırınlar, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapılacağı yerlerin açık olacağı ifade edildi.

İşte Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerdeki açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar:

- Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri,

- Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı iş yerleri,

- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

- Her bir 50 bin nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

- Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

- PTT, kargolar vb. dağıtım şirketleri,

- Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.

Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kişiler

2 gün süreyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı kararının ardından istisna kapsamındaki vatandaşlar da belli oldu.

İçişleri Bakanlığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı.

Uygulama kapsamında bazı kişiler sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

İstisna kapsamında olan vatandaşlar:

- Açık olan işletmelerin yönetici, görevli veya çalışanları,

- TBMM çalışanları,

- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

- Acil çağrı merkezler çalışanları,

- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

- Elektrik, su, doğal gaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

- Demir çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar,

- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,