İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.

Bu kararın ardından vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla market ve fırınlara akın etti.

Çok sayıda kişi kuyruklara girerek ekmek, su ve gıda ürünlerini almak için evlerinden çıktı.

Polis ekipleri maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.