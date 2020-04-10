İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.

10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştırİçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi;

Adana Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

Konya Büyükşehir Belediyesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi

Manisa Büyükşehir Belediyesi

Mardin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi