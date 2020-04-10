Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Türkiye’deki 30 büyükşehire sokağa çıkma yasağı...
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hangi iller büyükşehir belediyesi olarak kabul ediliyor? Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi...
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 12 Nisan'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesi;
Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van Büyükşehir Belediyesi
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