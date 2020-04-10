Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kocaeli'de online muayene
Kocaeli'de koronavirüsle mücadele kapsamında "online" muayene başlatıldı. Bazı poliklinik hastalarının tedavisi, hastaneye gitmelerine gerek kalmadan görüntülü görüşme ile yapılıyor.
Koronavirüsle mücadele kapsamında Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde vatandaşlara uzaktan erişimle birlikte muayenesi sağlanıyor. Kurulan online polikliniklerle birlikte görüntülü muayene hizmeti vatandaşa sunuluyor.
Sistemde hastalar, internet üzerinden randevu alıyor. Zamanı gelince görüntülü görüşmeyle muayene ediliyor.
Hizmetten şimdilik aile hekimliği, gastroenteroloji, genel cerrahi ve psikiyatri hastaları faydalanıyor.
İnternet polikliniğine hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında hasta kabul ediliyor.
Etiketler: online muayene Kocaeli görüntülü muayeneSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 23:00
Son Haberler
- 23:51
- 23:35
- 23:37
- 23:40
- 23:05
Sıradaki Haber
Sokağa çıkma yasağı hangi illerde uygulanacak? Türkiye’deki 30 büyükşehire sokağa çıkma yasağı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz