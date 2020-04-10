Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla renklendirildi.

[Fotoğraf: AA]

İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kapsamda polis teşkilatı armasının renkleri olan mavi ve beyaz renklerine büründü.

[Fotoğraf: AA]

Aydınlatmanın gün doğana dek süreceği öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]