Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'daki köprüler mavi-beyaza büründü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'daki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mavi ve beyaz renkleriyle aydınlatıldı.
Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü dolayısıyla renklendirildi.
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'ndaki Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, bu kapsamda polis teşkilatı armasının renkleri olan mavi ve beyaz renklerine büründü.
[Fotoğraf: AA]
Aydınlatmanın gün doğana dek süreceği öğrenildi.
[Fotoğraf: AA]
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