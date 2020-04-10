İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Sokağa çıkma yasağının ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren Soylu, şunları söyledi:

"Fırınlar, su dağıtım yerleri açık. Yasak, pazar akşam saat 24.00'te bitecek. Kimin yasaktan istisna olduğuna yönelik de genelgemizi açık bir şekilde belli ettik. Kamu düzeni, üretim zincirinin devam etmesi, sosyal izolasyonun sağlanmasına önem veriyoruz. Özellikle şimdi de cumartesi pazar tedarik zinciri çok etkilemeyecek şekilde yasağı getirdik. Sağlık sektörü tümüyle açık. Bütün bunlara yönelik 31 şehirde böyle bir adım atıldı."

İhlal edenlere hapis cezası verilebilir

"Çalışanların bir yerden bir yere nakli için kaymakamlıklarımız belediyelerle birlikte adım atacaktır" diyen Soylu, uzun zamandır bu süreci değerlendirdiklerini anlattı ve şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız onayladı, böyle bir karar alındı. Uzaması gibi herhangi bir durum söz konusu değil. Pazar günü sona erecek. Bu normal sokağa çıkma yasağından daha üst bir tedbir. İhlal edenler için 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var. Adli, idari para cezası var. Milletimizle birlikte süreci götürüyoruz, milletimizle birlikte başaracağız."