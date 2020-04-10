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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e oğlunun koronavirüse yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vucic’e oğlunun koronavirüse yakalanması dolayısıyla şifa dileklerini iletti.
Görüşmede, COVID-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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