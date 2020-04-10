Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sedat Önal ile Sergey Verşinin'in telefonda görüştükleri belirtildi.

Görüşmede, İdlib meselesinin ele alındığı belirtilen açıklamada, "İdlib'in istikrara kavuşturulmasıyla ilgili Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmalarının uygulanması dahil Suriye meselesi çözümü detaylı şekilde görüşüldü" sözleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler aracılığıyla yürütülen siyasi sürecin de görüşmede ele alındığı kaydedildi.