Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Söyleyeceklerim hepimiz içindir. Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Beni lütfen karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Bütün ülkemin dikkati bu sözlerde olsun istiyorum. Size bazı rakamlar vereceğim. Sağlık personeli sayımız 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu denli hızlı bir iyileşmenin örneği yoktur. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplam sağlık personeli sayımız 1 milyon 61 bin 635'tir. Sizin için görev başında olan sağlık ordusuna güvenin.https://t.co/5TsZs2XdtO pic.twitter.com/dAp9KrQBNp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2020

Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. 2 bin 423 hastamız taburcu oldu. Siz tedbir almazsanız tüm tedbirleri boşa çıkaracak bir hastalıktır. Aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır.

"Bu sözler, sahada mücadele eden sağlık personelimizin de sözleri"

Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hareketliliği asgariye indirin. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Virüsü yenemeyecek kişilere bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Virüsü herkes taşıyabilir. Bize ayrıcalık taşıyacak tek şey tedbirdir.

Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorun olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz bu mücadelenin kurallarına hızlı adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımızda ise güneş doğacak. Bu sözler, sahada mücadele eden sağlık personelimizin de sözleridir. Onların en büyük dileği hastalarından biri olmamanız.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.https://t.co/5TsZs2XdtO pic.twitter.com/5IlrKd80cS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2020

"Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz"

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.

Vekillerine seslenmek istiyorum. Saygıdeğer vekillerimiz, kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi. Yüce Meclisimiz, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır.

Değerli vekillerimiz, isteğimiz bu yasa tasarısının tüm vekillerin evet oyuyla yasalaşmasıdır. Eğer oy birliğiyle çıkarırsa, Meclisimizi yürekten alkışlayacağız.

Türkiye'de güncel durum

Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada. Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık var, teşekkür ediyorum.

"2 hafta çok önemli"

Test sayısının arttığı bu dönemde vaka sayısının artışı normal. Artış hızının yavaşladığını rahat söyleyebiliriz. Tabii, bu bizi rahatlatmamalı. Bu dönemde izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız. 2 haftanın çok önemli olduğunu da söylemek istiyorum.

İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yatak dolum oranı 50,2. Türkiye'de yatak doluluk oranı yüzde 36,3. Bu anlamda bir sorunumuz olmadığını söyleyebilirim.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul için yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 59,5. Normal yataklarımızın doluluk oranı yüzde 50,2. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 36,3.https://t.co/5TsZs2XdtO pic.twitter.com/Jrieo1YmFS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2020

Maskeleri dağıtırken şunu söylemiyoruz, "Maskenizi takın, güvenle sokağa çıkın" diye bir şey asla demiyoruz. Biz evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Çalışan kişilere ayrıca veriliyor. Maskeli de dışarı çıkılmamalı, çıkma zorunluluğu olan maske takmalı.

[Fotoğraf: AA]

"Önümüzdeki birkaç hafta bu seyri görmemizi kolaylaştıracak"

Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı. İstanbul gibi bir yerde 2-3 kat artış beklersiniz. Bu dönemde bu artışları görmemiş olmamız son derece önemli. Önümüzdeki birkaç hafta bu seyri görmemizi kolaylaştıracak.

Bütün vakalarımıza Türkiye'de yaşayan herkes dahil. Türkiye'de yaşayıp pozitif bulduğumuz bir vakayı sayının içine koymamız mümkün değil.

Sağlık personelimizin testlerini yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Hiçbir semptomu olmayan herkese test yapılmasını Dünya Sağlık Örgütü de önermiyor.

Gerçekten Türkiye'ye güvenelim, sağlık personelimize güvenelim. Bu kadar altyapısı güçlü bir ülkeyle gurur duymalıyız. Biz salgının 1 ayı bulduğu bu dönemde salgının yüzde 60'ın bulunduğu İstanbul'da hangi noktaya geldiği ortada. Hatta farklı olarak bizde önde olan bir yaklaşım olduğunu ifade edebilirim. Var olan hiçbir hastanemizi kapatmamayı, sağlık ve sağlıkla ilgili eğitim olmak üzere bu yapıları depreme dayanıklı olanları kullanmaya devam edeceğiz.

3,5 milyon maske dağıtıldı

e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldı. İlk 31 ilimizde önemsiyoruz. Her kişiye yığılma eczanelerde olmasın diye bir kod gönderiyoruz. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye gittiğinde şu an kaç maskenin dağıtıldığını söyleyebiliriz. Vatandaşımız cep telefonuna kod gelmedikçe eczaneye gitmemeli. O kod geldiğinde herhangi bir eczaneye giderek alabilirler.

Bütün vatandaşlarımızın 2-3 haftanın önemli olduğunu çok net ifade ettim. Temas, izolasyon ve mesafeyi dikkatle önemsemelerini ifade ediyoruz. İstanbul özelinde vaka sayısı artabilir test sayımız arttığı için. Bu dönemde evde izolasyonu önemsememiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.

"Sokağa çıkma yasağının aşı ile ilgili bir kısıtlaması yok"

Pandemi izleme takibi son derece önemli. Tabii ki telefonunda bir aplikasyonu indirmesiyle takip ettiğimiz bir sistem. Telefonu yanında bulundurmazsa sistem devreye girmemiş olur. Evden çıkmamasını istediğimiz kişilerle ilgili bu sistemi genişleterek devreye alabiliriz.

Çocukluk aşıları son derece önemli. Başarımızın yüzde 80'lere varan oranda yüksek olduğunu, ailelerin aşı takvimini asla ihmal etmemesini söylemek istiyorum. Sokağa çıkma yasağının aşı ile ilgili bir kısıtlaması yok. Şiddetin bu dönemde çok azaldığını söyleyebilirim.