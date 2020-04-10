İstanbul'da 2 meydan ve 6 cadde yaya trafiğine kapatıldı
Bağcılar Kaymakamlığı, ilçedesi 2 meydan ve 6 caddenin, koronavirüs önlemleri kapsamında yaya giriş çıkışlarına kapatıldığını duyurdu.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında, 2 meydan ve yürüyüş yolu olarak düzenlenmiş 6 caddenin yaya giriş çıkışlarına kapatıldığı bildirildi.
Bağcılar Meydanı, Güneşli Meydanı, Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi, Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi, Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi, Yenigün Mahallesi 628. Sokak, Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi, Kirazlı Mahallesi-Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi, esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların dışında yaya trafiğine kapatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kararlara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı hatırlatılarak, kararın 24 Nisan 2020 Cuma günü saat 00.00'a kadar uygulanacağı kaydedildi.
- 17:57
- 17:47
- 17:51
- 17:47
- 17:59