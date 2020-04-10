Twitter hesabından, söz konusu yardıma ilişkin İngilizce ve Türkçe paylaşımda bulunan Chilcott, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan Birleşik Krallık sağlık çalışanları için hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanın, cömert tedariki için dostumuz ve müttefikimiz Türkiye’ye sonsuz teşekkürler. Türkiye’den bu zor zamanlarda dayanışma ve iş birliğine örnek bir hareket. Dost kara günde belli olur. Sağlık dolu gelecekte iş birliğimizin her alanda artarak devam edeceğinden eminim."