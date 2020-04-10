Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisinden Türkiye'ye teşekkür
[Fotoğraf: AA]
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler için teşekkür mesajı paylaştı.
Twitter hesabından, söz konusu yardıma ilişkin İngilizce ve Türkçe paylaşımda bulunan Chilcott, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs ile mücadelede ön safta yer alan Birleşik Krallık sağlık çalışanları için hayati öneme sahip kişisel koruyucu ekipmanın, cömert tedariki için dostumuz ve müttefikimiz Türkiye’ye sonsuz teşekkürler. Türkiye’den bu zor zamanlarda dayanışma ve iş birliğine örnek bir hareket. Dost kara günde belli olur. Sağlık dolu gelecekte iş birliğimizin her alanda artarak devam edeceğinden eminim."
Türkiye’den bu zor zamanlarda dayanışma ve işbirliğine örnek bir hareket. Dost kara günde belli olur. Sağlık dolu gelecekte işbirliğimizin her alanda artarak devam edeceğinden eminim. pic.twitter.com/U7hnRK6Tki— Dominick Chilcott (@DChilcottFCO) April 10, 2020
Etiketler: koronavirüs coronaviruısSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:51
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